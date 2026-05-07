Trisha Krishnan CM : ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಮನ ಈಗ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತ್ರಿಶಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ. ಅಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, "ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. 2004ರ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ, 'ತಿರುಪಾಚಿ', 'ಆತಿ', 'ಕುರುವಿ' ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಚ್ಚಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ? : ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ತಿರುಚ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರವಾಗುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ವಿಜಯ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ - ಜಯಲಲಿತಾ ಜೋಡಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ : ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಂಟು ಅವಿನಾಭಾವ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಬಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಜನತೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರ ಜೋಡಿಗೆ 'ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್' ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನವೇ ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ನಡೆ ಈಗ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಕೇವಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ತಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ.