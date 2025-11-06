ನಯನತಾರಾ - ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ನಡುವೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರದಿತ್ತು

Trisha Krishnan on Nayanthara : ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಯನತಾರಾ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸೊಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ. ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಿಂದ ತೆಲುಗು ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ನಟನೆಯ ಸುಮಾರು 4 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ 40 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಂತೂ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ..
ಅಂದಹಾಗೆ ತ್ರಿಶಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, “ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.
ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ನಟಿಸಿರುವ ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಕರುಪ್ಪು'. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಕ್ಷನ್, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.