ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!

Trisha Krishnan on Breakup : ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೆಸರೂ ಸಹ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ತ್ರಿಶಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ನಟನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
2015 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ವರುಣ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಷರತ್ತು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತ್ರಿಶಾ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಷಾ, ಆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮದುವೆ ಬೇಡವೆಂದೆ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಅಷ್ಟೇ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಜೋಕ್ಗೆ.. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.. ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.