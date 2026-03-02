English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್!.. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಹೀರೊ

Rashmika mandanna: ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ನಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಇಂದಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ʻಗೆಳೆಯರೇ ಗೆಳತಿಯರೇʼ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲು ಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು.

ಅಂದಹಾಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ʻಗೆಳೆಯರೇ ಗೆಳತಿಯರೇʼದಲ್ಲಿ ʻಮುದ್ದು ಸೊಸೆʼ ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶೇಷ.

ಆ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.ಸದ್ಯ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಯೆಸ್‌.. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೇ ಗೆಳತಿಯರೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು..   

ಗೆಳೆಯರೇ ಗೆಳತಿಯರೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಅಗಿದ್ದು, ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಬರದಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯ ಜಾನರ್ ಆಗಿತ್ತು.‌ ಪ್ರಾಪರ್‌ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ, ಇಂಥವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಎಂದು ʻರಾಜೇಶ್‌ ಗೌಡʼ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ʻಮುದ್ದುಸೊಸೆʼ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ರಶ್ಮಿಕಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಆಗಲ್ಲೇ ಆಕೆಗೆ ಆಗಲೇ ಸಖತ್‌ ನಾಲೆಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಇತ್ತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ವೆ ಇಲ್ಲಾ..  

ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿದ್ವಿಸಾಯಿಶ್‌ ಅಂತ ಇದ್ದ, ಅವನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಜೋಡಿ. ನಾನು, ಸಾಯಿಶ್‌ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಒಂದು ಸೀನ್‌ ಇತ್ತು..ಆ ಸೀನ್‌ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸೀನ್‌ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನು ಪಕ್ಕಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ. ಅಂದೇ ಹೇಳಿದೆ

ಆಕೆ  ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತರ ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಸ್ಮೈಲ್‌ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ʻಮುದ್ದುಸೊಸೆʼ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಆಗಲೇ ಸಖತ್‌ ನಾಲೆಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಇತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ನಾವೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಕೊಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನನ್ನಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿಕ್ರಮ್‌ ಅಂತ ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ... 

ಆಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜೋಡಿ. ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ಕಾಲೇಜ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ. ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಬರದಲೇ ಇದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯ ಜಾನರ್ ಆಗಿತ್ತು.‌ ಪ್ರಾಪರ್‌ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ, ಇಂಥವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದು” ಎಂದು ʻರಾಜೇಶ್‌ ಗೌಡʼ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ʻಮುದ್ದುಸೊಸೆʼ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ರಿಸೀವ್‌ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಇದೆ. ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

rashmika mandanna Rashmika mandanna thrivikram Rashmika mandanna first movie hero kirik party movie actress muddu sose serial actor Serial Updates BBK11Trivikram ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಳೆಯರೇ ಗೆಳತಿಯರೇ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ

