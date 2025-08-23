English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಇದೀಗ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧೇಯಕ'ದಿಂದಾಗಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಡ್ರೀಮ್11 ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕವು ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದು, ಡ್ರೀಮ್11ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ

ಬಿಸಿಸಿಐ (ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ಶಿಪ್‌ನಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. 
2023ರಲ್ಲಿ, ಡ್ರೀಮ್11 ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಕಿಟ್‌ಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 358 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಡ್ರೀಮ್11 ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇತ್ತು.

2020ರಲ್ಲಿ, ಬೈಜೂಸ್ (BYJU'S) ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪೋ (Oppo) ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಸಿಯಿತು. 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ 22 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಬಳಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ (BCCI) ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ, 158 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು (NCLT) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು.

ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಒಪ್ಪೋ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 1,079 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪೋಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೋಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಡಿಜಿಟಲ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿವಾದಗಳು ಕಂಪನಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಪ್ಪೋ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟಿತು.

ಸಹಾರಾ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. 2014-17ರ ಅವಧಿಯು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಹಿಡಿತ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಜಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಹಾರಾ ಗ್ರೂಪ್. ಸಹಾರಾ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು, ಆದರೆ 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತವಾಯಿತು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ, ಸಹಾರಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಡ್ರೀಮ್‌11 ಕೂಡ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರೀಮ್‌11ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿವೆ. ಡ್ರೀಮ್‌11ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಬೈಜೂಸ್, ಒಪ್ಪೋ, ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಹಾರಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಯಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು.                    

ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025 ರಂದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧೇಯಕ 2025 ರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಕಾನೂನಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಹೆಸರಾದ ಡ್ರೀಮ್11 ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಸೂದೆಯು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ನಂತರ, ಡ್ರೀಮ್11 ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜರ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.

2001ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವ ಹೊಸ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೀಮ್11 ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಕದಲುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ

