ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಟಾರಿಫ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು..

Gold Rate Today: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 500 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಏರಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.
Gold Rate Today: ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ದಿನದೊಳಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ಒಂದೆಡೆ, ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 500 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,420 ತಲುಪಿತು.ಆದರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,508.90 ರ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ $4,549 ಅನ್ನು ತಲುಪಿತು. ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ದರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು $80.01 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,39,320 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,39,310 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,27,771 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,39,650 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,39,640 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,010 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,39,320 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,27,771 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,39,320 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,27,771 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.