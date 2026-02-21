Gold rate: ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರಾರಿಫ್‌ ಇಳಿಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಟೈಮ್ ಶುರು!..ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ತ್ರಿಬಲ್‌ ಲಾಭ

Gold rate: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ..ಈ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇ.18ರಿಂದ ಶೇ.10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ರಫ್ತುಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ ಇಳಿವುದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ತಂದಿದೆ..
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ..ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು,ಈ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..
ಮೊದಲು, ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಕುರಿತು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ಅರಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಅಮೆರಿಕದ ಖರೀದಿದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರತ್ತದೆ ಇದ್ರಿಂದ ತಯಾರಿಕರು ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಖರೀದಿದಾರರ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..
ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ.ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಇದರ ಲಾಭ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ತಲುಪಬಹುದು.
ಇನ್ನೂ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡರೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಡಾಲರ್ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಾದ್ರೆ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಬಹುದು..
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕದ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 2ರಿಂದ 5 ಶೇಕಡಾ ಮಟ್ಟಿನ ಇಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.