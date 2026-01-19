ಜಿಮ್‌, ಡಯಟ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ 5 ಪೇಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಸಲೀಸಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ!

Weight Loss Tips: ನೀವೂ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಮ್, ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಈ ಐದು ಬಗೆಯ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವೂ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮೊದಲ ಶತ್ರು. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ 5 ಬಗೆಯ ಪೇಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜಿಮ್, ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮೂರು ಕೆಜಿವರೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಪಾನೀಯಗಳೆಂದರೆ...
ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮ ಎನ್ನಲಾಗುವ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಬ್ಬಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿದಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ನೀರು ಅರ್ಧವಾಗುವವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ, ಶೋಧಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೇವಸಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪಾನೀಯವಾದ ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಳನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಪು ನೀರಿನ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪಾನೀಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಕನಿಷ್ಠ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 3ಕೆಜಿ ವರೆಗೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.