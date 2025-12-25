ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ತುಳಸಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

Tulsi Leaves For White Hair: ಧೂಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ತುಳಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಮರಳಿ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸತು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಬೆರೆಸಿಡಿ.
ತುಳಸಿ ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಳಸಿ ಮೊಸರಿನ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಮೊಸರು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಸೋಂಪಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.