/Tulsi Plant Care: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌

Tulsi Gardening Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಗಳದ ಸೌಂದರ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ, ತುಳಸಿಯ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...
Tulsi Plant Growth: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್..
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಗಳದ ಸೌಂದರ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ, ತುಳಸಿಯ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಮಣ್ಣು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ತುಳಸಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳ, ಸಮತೋಲಿತ ತೇವಾಂಶ ಕೂಡಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತುಳಸಿ ಹೂವುಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸಸ್ಯವು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವತ್ತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯ. ತುಳಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ಸಸ್ಯದ ಸ್ಥಳವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಇಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.