English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..

ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..

Tulsi plant: ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. 
 
1 /10

Tulsi plant: ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆ.  

2 /10

ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದೀಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.   

3 /10

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

4 /10

ಗುರುವಾರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿವರಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದೂ ಕೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

5 /10

ಗುರುವಾರದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.   

6 /10

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಹ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ  ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

7 /10

ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಡಬೇಕು ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

8 /10

ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಮಾತ್ರ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

9 /10

ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

10 /10

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

Tulsi plant ತುಳಸಿ ಗಿಡ Vastu Shastra Hindu culture Tulsi benefits Tulsi vastu rules Tulsi Directions Tulsi Puja ವಾಸ್ತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪೂಜಾ ನಿಯಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ Tulsi plant Vastu direction Vastu rules for Tulsi at home Correct height of Tulsi pot Tulsi plant worship benefits ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಡುವ ದಿಕ್ಕು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ತುಳಸಿ Vastu Tips Tulsi plant Tulsi Plant Vastu Tips Tulsi plant direction

Next Gallery

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸದಾ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಿಕ್ರೇಟ್..