PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು

Post Office scheme: ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫಿಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 
 
Post Office scheme: ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.  

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಪಿಎಫ್) ಯೋಜನೆಯು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.  

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ PPF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಅದರಂತೆ, ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ರೂ.6 ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ರೂ.4,84,856 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂ.10,84,856 ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

