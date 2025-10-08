3 ವರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ..! ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ..?

Mona Singh : ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಟಿವಿ ನಟಿ ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಗತಿ.
Mona Singh: ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಟರ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ. ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು.
ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಯೇ ‘ಜಸ್ಸಿ ಜೈಸಿ ಕೋಯಿ ನಹೀ’. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಮೋನಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದರು. ಅವರ ಸರಳ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಾತ್ರವು ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕಥೆ ಇತ್ತು. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೋನಾಳ ಪಾತ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಅವಳ ನಿಜ ಜೀವನದ ಗುರುತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮೋನಾ ಅವರ ಮುಖ, ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಯಿತು.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮೋನಾಳ ಈ ತ್ಯಾಗ ಫಲ ನೀಡಿತು. ಧಾರಾವಾಹಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೋನಾ ಮನೆಮಾತಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ‘ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾ ಜಾ’ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತೆ ಆಗಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.
ಆದರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರೂ, ಮೋನಾಳ ಈ ಅನುಭವ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿತನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಆ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಇಂದಿಗೂ ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ — “ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.”