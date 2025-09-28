Vijay Stampede : 40 ಮೃತರಿಗೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Actor Vijay networth : ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು "ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ" (TVK) ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಚಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಸುವಾರಿನಾ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರ ಬೀಚ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಬಂಗಲೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
'ಬೀಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್ 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 100 ರಿಂದ 120 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಬಳಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಕ್ಸ್ 5 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ 6, ಆಡಿ ಎ 8 ಎಲ್, 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೋಕ್ ನಂತಹ ಹಲವು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2024 ರಂದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ 'ತಮಿಳಗಾ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. 2009 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು 'ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಯಕ್ಕಂ' ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಮೊದಲು 2011 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ AIADMK ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಆದರೂ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, 'ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಯಕ್ಕಂ' ಒಟ್ಟು 169 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ, 115 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಬಲವು ಈಗ ಅವರ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.