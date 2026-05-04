ವಿಜಯ್‌ ದಳಪತಿ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌..! ಈ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 04, 2026, 01:36 PM IST|Updated: May 04, 2026, 01:36 PM IST

TVK Vijay father : ತಮಿಳು ನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ (Tamil Nadu Election tvk) ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ (TVK Vijay) ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 105 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ್ಲಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದಳಪತಿ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಟರಾಗಿರುವ ಎಸ್. ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ( SA Chandrasekhar) ಅವರು ಮೂಲತಃ ತಮಿಳು ನಾಡಿನವರಾದರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವರೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

ಎಸ್. ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್‌ಗೆ (ಈಗಿನ ಚೆನ್ನೈ) ಕರೆತಂದಿತು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಪಯಣ, ಕ್ರಮೇಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. 1981ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಸತ್ತಂ ಒರುವಿರುಂಬು' ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಬಹುಭಾಷಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ನಂಟು : ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಇವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಿಗೆ ಇವರು ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ', 'ಗೆದ್ದ ಮಗ', 'ಗೆಲುವು ನನ್ನದೆ', 'ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ' ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು.

ವಿಜಯ್ ಎಂಬ ನಟನ ಉದಯ : ಮಗ ವಿಜಯ್‌ನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಜಯ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ನಾಲಯ ತೀರ್ಪು' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಅವಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಮಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವರು 'ವಿದ್ಯಾ ಫಿಗರ್ಸ್' ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಎಸ್. ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೋಷಕ ನಟರಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

