TVS ಆರ್ಬಿಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೇಲವ 99,900 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ

TVS Orbiter Launch: ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಟಿವಿಎಸ್ (TVS) ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ‘ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್’ (TVS Orbiter) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 99,900 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು; PM e-drive ಸ್ಕೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 3.1kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 158km ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ರೇಂಜ್ ಸುಮಾರು 120KM ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನ ಗಂಟೆಗೆ 68KMಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ಗೆ ಓಲಾ S1Z ಮತ್ತು ರಿವರ್ ಇಂಡೀ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ 14-ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರ 12 ಇಂಚಿದೆ. ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.
ಈಕೋ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (ರಿವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್) ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಅನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, LED ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಡಬಹುದಾದ 34-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ವಿಶಾಲವಾದ 290 MM ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್, ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಟರ್ ನಿಯಾನ್ ಸನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ ಬ್ಲೂ, ಲೂನಾರ್ ಗ್ರೇ, ಮಾರ್ಟಿಯನ್ ಕಾಪರ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ಆರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸಮಯ ನಿಗದಿ, ಲೈವ್ ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು, ತುರ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಕಳ್ಳತನ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಟೋವಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಸೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.