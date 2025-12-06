English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿದೆ..!

ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿದೆ..!

Egg tips : ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1 /5

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

2 /5

ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿದ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ..   

3 /5

ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವವರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಎರಡು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸುಮಾರು 12 ಗ್ರಾಮ್‌ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ರೊದ್ರಿಣದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4 /5

ಮೊಟ್ಟೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ಮಿತವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ HDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.  

5 /5

ಮೊಟ್ಟೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕಗಳಾದ ಲುಟೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ..ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತಿನ್ನೊದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Next Gallery

ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ