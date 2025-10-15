ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ಅದರ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಳೆಯ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 6 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು 7,000 ಆಗಿತ್ತು. 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು 2.57 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ 18,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 ರಿಂದ 2.86 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು 1.96 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.96 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ದಿಂದ 35,280 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಸೇರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಜನವರಿಯಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇತನ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು.