ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ! ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ

Black Thread: ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
Black Thread:ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಾರ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ, ದುಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಕಪ್ಪು ದಾರದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ದಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಮಕರ, ತುಲಾ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಶನಿವಾರದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಥೈಯಾ, ಸಾಡೇ ಸತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಪ್ಪು ದಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.