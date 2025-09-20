ಇಂತಹವರು ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೈಗೂಡಲ್ಲ! ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲ್ಲ..

Tying Black thread to leg: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಇವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಶನ್ಗಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಶನ್ಗಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದುರದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ದಾರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ದಾರಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವವರು ಕಪ್ಪು ದಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸದಿರಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.