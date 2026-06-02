IPLನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Jun 02, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 02:54 PM IST
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Tyre companies offer Vaibhav Suryavanshi: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಟೈರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಈ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ.   

ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿರುವ ವೈಭವಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಲಿನ ಲೋಗೋ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೈಭವಂಶಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು MRF ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು MRF ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?.   

RCB ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ MRF ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 12.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್ ಅವರು ಇದೇ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಯೆಟಾ ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

