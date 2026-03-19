Udadi 2026: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

Udadi 2026 DA Hike News: ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು,ಈಗ ಇದೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ 58 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ, 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಹುತೇಕ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ 60 ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಶೇ 61ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ
18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಟ್ಟು ವೇತನವು ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 28,800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 28,980 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.2.5 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಘೋಷಣೆ ತಡವಾದರೂ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.ಮುಂಬರುವ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವರೆಗೆ,ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.