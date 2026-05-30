Udal Malayalam thriller film : ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ 18+ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ 18+ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಮನೆಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು 'ಉಡಲ್'. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ OTT ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸೊಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೊಸೆ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ.
ಇಡೀ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರದೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಸರಿ.. ಯಾರು ತಪ್ಪು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸೇಡಿನ ಕಥೆ ಇದು.