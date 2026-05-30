Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್!.. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ

ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್!.. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ

Written ByRamya R Gowda
Published: May 30, 2026, 08:39 PM IST|Updated: May 30, 2026, 08:39 PM IST

Udal Malayalam thriller film : ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ 18+ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Udal Malayalam thriller film 1/5

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ 18+ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.  

Udal Malayalam thriller film 2/5

ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಮನೆಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು 'ಉಡಲ್'. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ OTT ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  

Udal Malayalam thriller film 3/5

ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸೊಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೊಸೆ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ.   

Udal Malayalam thriller film 4/5

ಇಡೀ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರದೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.  

Udal Malayalam thriller film 5/5

ಇದು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಸರಿ.. ಯಾರು ತಪ್ಪು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸೇಡಿನ ಕಥೆ ಇದು.  

Tags:
Udal Malayalam thriller
Malayalam thriller movie
Udal movie review
Amazon Prime Malayalam
latest enternmain news
ಉಡಾಲ್ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌
ಸಿನಿಮಾ
ಮನರಂಜನೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆಯೇ, ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ.. ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುಸುತ್ತವೆ!

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆಯೇ, ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ.. ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುಸುತ್ತವೆ!

remedies for open pores in face41 min ago
2

IPL ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯದ್ದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ Stats ಹೇಗಿದೆ?

Virat Kohli IPL Final1 hr ago
3

ಧೂಮಪಾನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾನಿ ಅಲ್ಲ.. ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಟದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಂಗನೂ ಢಮಾರ್

Hidden1 hr ago
4

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. "ವೈಭವ"ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಮಗೆ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಸಿತ್ತು;

IPL 20261 hr ago
5

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Mukesh Ambani1 hr ago