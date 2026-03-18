Ugadi 2026: ಯುಗಾದಿ ದಿನದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು

Ugadi festival 2026: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆಯಂತೆ. ಆ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಯುಗಾದಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಯ ಜನರು ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆದಾಯವು ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

