English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ..

ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ..

Ugadi horoscope: ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ.. 
1 /6

ಮಾರ್ಚ್ 9, 2026 ರಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ.. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?   

2 /6

ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.     

3 /6

ಮಿಥುನ: ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.   

4 /6

ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಪರಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವು ಸುವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.    

5 /6

ತುಲಾ: ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.   

6 /6

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.    

Ugadi Horoscope luck of the four zodiac signs

Next Gallery

ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!