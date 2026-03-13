ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌.. ಇಂದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today gold rate: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ  ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಚಿನ್ನ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯಯರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 980 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,61,240 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,62,220 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.   

ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 900 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,47,800 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,48,700 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 740 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,21,670 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 1,20,930 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,21,670 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಾದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹1,48,700 ಆಗಿದೆ ,24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,62,220 ತಲುಪಿದೆ.ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಜಿಗೆ ₹2,80,000 ದರದಲ್ಲಿದೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.   

ಇಂದು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ (1 ಗ್ರಾಂ)ನ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನೈ    ₹16,496, ಮುಂಬೈ₹16,332, ದೆಹಲಿ₹16,347, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ₹16,332 ಯತ್ತ ತಲಿಪಿದೆ.   

