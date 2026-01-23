Ugram manju marriage: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಗ್ರಂ ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರಂ ಮಂಜುಗೆ ನಲವತ್ತು ಬಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವಿಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಾಳ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಹಿರಿಯದ ಆಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾದ ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ಸ ಆಗುವಾಗ ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ರಂತೆ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅ ಕ್ಷಣ ಇಂದಿಗೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಅವರೀಗೆ 40 ವರ್ಷ..ಕುಟುಂಬಸ್ಥ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುನಾಥ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಯಾಗು ಅಂತ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ವಿ. ಮೂವರು ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಿದ್ದ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅದೂ ಆಗಲಿ’’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಅವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾಯೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು. ಹಿರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.