ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಡೆತ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ರರನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಡೆತ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜೈಪುರದ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪೊಕ್ಸೊ ಕೋರ್ಟ್)ದ ನ್ಯಾಯಧೀಶೆ ಅಲ್ಕಾ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಧೀಶೆ ಅಲ್ಕಾ ಬನ್ಸಾಲ್ ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಜೈಪುರದ ಸಂಗನೇರ್ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಆಗಿದ್ದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಜೈಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದ ಫೋಟೋಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಚಾಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.