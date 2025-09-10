English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು

Health Tips: ಒತ್ತಡ ಭರಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. 
1 /6

ಈ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಜೊತೆಗೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕುವ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಣ್ಣನೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೊಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?  ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ...   

2 /6

ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗಲು, ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 

3 /6

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಲಿಯು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.  

4 /6

ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

5 /6

ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ  ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

6 /6

ತೂಕದ ಕಂಬಳಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ "ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ" ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾದ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹೊದಿಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Heavy Blanket Heavy Blanket Benefits Health Tips Sleeping Healthy Lifestyle

