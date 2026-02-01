English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿ! ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ..

ಬಜೆಟ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿ! ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ..

Union Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026ರ ನಂತರ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
1 /6

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026ರ ನಂತರ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..   

2 /6

ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

3 /6

ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಮೇಕ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

4 /6

ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದು.  

5 /6

ಸಮುದ್ರಾಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

6 /6

ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲದಂತಹ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. 

Union Budget 2026 ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 Union Budget Highlights ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು Make in India ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ Customs duty changes ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಬದಲಾವಣೆ

Next Gallery

Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..