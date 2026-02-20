ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದ್ದಂತೆ ಅಂಪೈರ್‌, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಜೇನು ನೋಣಗಳ ದಾಳಿ.. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೇ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು!

ರಾಹುಲ್ ಸಪ್ರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್- 13 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಾನ್ಪುರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್ (KCA) ನ ಅನುಭವಿ ಅಂಪೈರ್ ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನ್ಪುರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಲದಮರವೊಂದು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಇದ್ದ ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ 60 ವರ್ಷದ ಅಂಪೈರ್ ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ (Manik Gupta) ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಹೋಗುವಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೇಣು ನೊಣಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಸಪ್ರು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾನ್ಪುರದ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೇಣು ನೋಣಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೇನು ನೋಣಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಟಗಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಸಿಎ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾನ್ಪುರದ ಫೀಲ್ಖಾನಾ ಪ್ರದೇಶದವರು ಆಗಿದ್ದ ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧುಬಳಗವನ್ನು ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತ್ ದಾಸ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.