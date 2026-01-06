old age pension scheme: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ.. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ "ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಗುರುತು" ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ (ಬಿಪಿಎಲ್) ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ID ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ.