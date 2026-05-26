Niranjan Sudhindra engagement : ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ, ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಮೇ 25 ರಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ. ಸಂಜನಾ ಬಿ. ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸುಂದರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ನಿರಂಜನ್ : ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೇ 25 ರಂದು ಇವರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.
ನಿರಂಜನ್ ಮನಗೆದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಂಜನಾ : ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಸುಂದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜನಾ ಬಿ. ರಾಜ್. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಜನಾ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಅವರದ್ದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೊಮೆಂಟ್ : ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಉಂಗುರ ಬದಲಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ಸಂಜನಾಗೆ ರಿಂಗ್ ತೊಡಿಸಿದ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ನೀಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ನವಜೋಡಿಗೆ ಹರಸಿದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ : ಮಗನ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ದಂಪತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬ : ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಉಪ್ಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಡಗರದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಗನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧೀಂದ್ರ-ವೀಣಾ ದಂಪತಿ : ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವೀಣಾ ದಂಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರನೇ ನಿರಂಜನ್. ತಮ್ಮ ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಮೊಮ್ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ : ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿ ಅನಸೂಯ ದಂಪತಿ ಕೂಡ ಈ ಶುಭಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೊಮ್ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಬಾಲನಟನಿಂದ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿಭೆ : 'ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಗ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರಂಜನ್, ಆ ಬಳಿಕ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್', 'ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು' ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೀತಾ ಪಯಣಂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ.