UPI ಪಾವತಿ FREE ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿ‌ಐ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು

RBI UPI Payment: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿ‌ಐ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಸದಾ ಉಚಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಯುಪಿಐ 640 ಮಿಲಿಯನ್+ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 'ಯುಪಿಐ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ (MPC) ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, "ಯುಪಿಐ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿವರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗಾಗಿ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭರಿಸಿದರೂ, ಯಾರಾದರೂ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. 

ಯುಪಿಐ- ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಭಾರತದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪಾವತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೀಸಾವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. IMF ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಪಿಐ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

ಯುಪಿಐ ಪ್ರತಿದಿನ 640 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೀಸಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 18.39 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ 24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 32 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 13.88 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 

