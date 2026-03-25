ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!

Uric Acid symptoms : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು 'ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ' (Uric Acid) ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೊರಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೀಲುಗಳು ಕೆಂಪಗಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ. 

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಏನೋ ಚುಚ್ಚಿದಂತಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಭಾವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹರಳುಗಳು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೂ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತವು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಚಡಪಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. 

Uric Acid Uric Acid Symptoms uric acid test Uric acid levels Uric Acid reason

