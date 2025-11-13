ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು

India and Iran : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಅನಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.
India and Iran : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಅನಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ! ಹೌದು, ಇರಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ “ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್” ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಎದುರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರಿಯಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ = ಸುಮಾರು 475.58 ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್. ಅಂದರೆ, ನೀವು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ 51 ಲಕ್ಷ 16 ಸಾವಿರ ರಿಯಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ! ಈ ಅಂಕಿ ಕೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದರೂ ನಿಜವಾದುದು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ತೈಲ ರಫ್ತು ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ದಿನೇದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸುಮಾರು 47,000 ರಿಯಾಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಷರೀಫ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಮೀರ್ಕಬೀರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿವೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಟಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಲ್ಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿಗೆ ಸಹ 1 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟ್ಯಂತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಜೀವನ ವ್ಯಯವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.