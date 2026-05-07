ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಯ್ಯ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ನನಗೆ..! ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 07, 2026, 04:32 PM IST|Updated: May 07, 2026, 04:32 PM IST

Urvashi Rautela on Balakrishna : ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (NBK) ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ 'ದಬಿಡಿ ದಿಬಿಡಿ' ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..

ಹೌದು.. 'ದಬಿಡಿ ದಿಬಿಡಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. 60ರ ಹರೆಯದ ಬಾಲಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಊರ್ವಶಿ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಊರ್ವಶಿ, ನಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಬಾಲಯ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಊರ್ವಶಿ ಅವರ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ..

ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಎನರ್ಜಿ ಯುವ ನಟರಿಗೂ ಸವಾಲು ಹಾಕುವಂತಿದೆ. ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಎಂದು ಊರ್ವಶಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಊರ್ವಶಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು (Valentine's Day), ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಹನಟರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗಂಭೀರ ಇಮೇಜ್‌ಗಿಂತ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಊರ್ವಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಹಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್' ಚಿತ್ರದ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟಿ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಊರ್ವಶಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಯ್ಯ ಜೋಡಿಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

