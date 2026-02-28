ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ "ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ" ದಾಳಿ..! ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಮಿಸೆಲ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ..?

Tomahawk Missiles explosion : ಇರಾನ್- ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದರ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಮೆರಿಕ "ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ರೂಸ್" ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಿಸೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಶಕ್ತಿ.. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಹೌದು.. ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತನ್ನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಮಿಸೆಲ್ಗೆ ಇದೆ. ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಆಯುಧವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ 'ಟೊಮಾಹಾಕ್' ಕ್ಷಿಪಣಿ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ..?
ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ : ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ.. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 1991 ರ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ (ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧ) ದಿಂದ 2026 ರ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯವರೆಗೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.
ರಾಡಾರ್ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ : ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ (30 ರಿಂದ 50 ಮೀಟರ್). ಈ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವು ಶತ್ರು ರಾಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ, ನೇರವಾಗಿ ಶತ್ರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಗುರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ : ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ನಿಖರತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು GPS, INS, ಮತ್ತು TERCOM ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹಾರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ತನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 5-10 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಟ್ಟಡದ ಕಿಟಕಿ ಹೊಡೆದು ಒಳ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ.. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ..
ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ : ಟೊಮಾಹಾಕ್ನ ಆಧುನಿಕ ಆವೃತ್ತಿಗಳು (ಬ್ಲಾಕ್ IV ಮತ್ತು V) ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿವೆಯೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಅವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತವೆ..