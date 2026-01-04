ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪರಿಣಾಮ :ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು!

Gold rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ.. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಾಗ, ಚಿನ್ನ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದಂತು ಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ...
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಮಹಾಶಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ.ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಾಳಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,40,000 ರೂ. ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,45,000 ರೂ. ತಲುಪಬಹುದು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಬೆಲೆ 65 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೆರು ಮತ್ತು ಚಾಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ರಫ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ.
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮಾರ್-ಎ-ಲಾಗೊದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಮಡುರೊ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ನಾಯಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಪರಿಣಾಮ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.