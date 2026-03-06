ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿದಷ್ಟೂ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಖಜಾನೆ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Iran vs US Drone cost : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ನಿರಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಣಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮರಣ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಳಬರುವ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ THAAD, ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಹೌತಿ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ THAAD ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು : ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ತಲುಪಬಲ್ಲವು. ಇರಾನ್ನ ಶಹೀದ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಉಡಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆದರೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ 80,000 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿವೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಅದು ಬಹು-ಪದರದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ಗಳಂತಹ ಅಗ್ಗದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಂತಹ ದುಬಾರಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ $20,000 (ಸುಮಾರು ರೂ. 18 ಲಕ್ಷ), ಆದರೆ ಒಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ $4 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 37 ಕೋಟಿ) ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಬಹು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ಶಹೀದ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ನ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು..