  ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ.. ಯಾವುವು ದುಬಾರಿ?

India US Trade Deal: ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಆತಂಕವೂ ಮೂಡಿದೆ.
 
India US Trade Deal: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು 50% ಸುಂಕವನ್ನು 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.  

ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಆಗುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ಕೃಷಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಲಿದೆ.  

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು, ಟೆಕ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಮದು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.  

ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು, ರತ್ನ–ಆಭರಣಗಳು, ಉಕ್ಕು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.  

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ತಾಮ್ರದಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಘಟಕಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂಧನ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

