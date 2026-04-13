English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. 
1 /6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

2 /6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ/ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು.

3 /6

ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಲನಿನ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

4 /6

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ.

5 /6

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ. 

6 /6

ಆಮ್ಲಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

White Hair Remedies White Hair Natural Remedies Home Remedies Coconut Oil For White Hair Gray Hair Remedies Amla For white hair Homemade Oil For White hair ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

Next Gallery

