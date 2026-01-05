English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ.. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!

snake repellent: ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳು ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. 
ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಈ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಹಾವುಗಳು ಅವು ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು 3-4 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ.. ವರಾಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.  

ಆದರೆ, ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)  

