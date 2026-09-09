/ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ 5 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವುದು ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಯಮಿತ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್: ಪ್ರತಿ 8 ರಿಂದ 10 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ (ಟ್ರಿಮ್) ಸsplits ತಡೆದು ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ: ಬಿಸಿನೀರು ನೆತ್ತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಕೂದಲು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ: ಪ್ರೋಟೀನ್, ಐರನ್, ಝಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ, ಪಾಲಕ್, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಸಡಿಲವಾದ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್: ಬಿಗಿಯಾದ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಣೆತಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಡಿಲವಾದ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಂಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಪದ್ಧತಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿಸುವುದರಿಂದ (ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್) ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ