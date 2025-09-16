English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೋಮಲ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ

White Hair Remedies: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್, ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಜಿಗುಟು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಕೂದಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 6-8ಲವಂಗ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆರೆಸಿ. ಬಳಿಕ ಆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆರಸ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಒರಟಾದ ಕೂದಲಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಿಸಿ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.   

ಲವಂಗವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೋಂಜಿ, ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಉರಿಯೂತ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವು ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. 

ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೆಂತ್ಯ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣವಿದ್ದಂತೆ. ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಹೊತ್ತು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೋಮಲ, ಕಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ನಿಂಬೆ ರಸವು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

