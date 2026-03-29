Vada Pav Girl : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಯಾದರೂ ಮಲಗಲು ರೆಡಿ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತುಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಯುಗಮ್ ಗೆರಾ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ವಡಾ ಪಾವ್ ಗರ್ಲ್" ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದವು ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಜನರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಹುದಾ..? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ವಡಾ ಪಾವ್ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ಅವರನ್ನು "ವಡಾ ಪಾವ್ ಹುಡುಗಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತು.