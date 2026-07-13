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ಕೂಲಿಂಗ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌, ಬ್ಲೇಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

Written ByBhimappa
Published: Jul 13, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:34 AM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.

Vaibhav Sooryavanshi: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
 

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ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೂವರು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.   

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ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.   

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ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೆನಿಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಮತ್ತು ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ನಡುವಿನ ಆಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದರು ಎಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

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ಇನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮಸ್ತ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌, ಬ್ಲೇಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಟೈಲೀಶ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌ ಅಗುತ್ತಿವೆ.    

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ಆಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾನಿಕ್‌ ಸಿನ್ನರ್‌ ಅವರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು.   

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