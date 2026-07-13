Vaibhav Sooryavanshi: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೂವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.
ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೆನಿಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಮತ್ತು ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ನಡುವಿನ ಆಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದರು ಎಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಬ್ಲೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿವೆ.
ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು.