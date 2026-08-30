/ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.. ಕೇವಲ 15 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ!

Vaibhav Sooryavanshi Captain East Zone: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಲೀಫ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿದೆ.
ದುಲೀಫ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ದುಲೀಫ್ ಟ್ರೋಫಿಗೂ ಮೊದಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಗಲೇರಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ವಲಯ ನಿಯಮಿತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಲಗೈನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಡೋಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನ ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೊರ ಹೋದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಹೆಗಲೇರಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 15 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಎರಡನೇ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 10ನೇ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.