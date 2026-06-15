Vaibhav Sooryavanshi Fight: ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 266 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಗುಣಶೇಖರ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತಗುಲಿತು.
ಚೆಂಡು ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತಗುಲಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗುಣಶೇಖರ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಓಡಿದರು. ಮೊದಲ ರನ್ ಗಳಿಸಿ 2ನೇ ರನ್ಗೆ ಓಡುವಾಗ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಗುಣಶೇಖರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ರನ್ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಲು ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಓವರ್ ಆಡಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು.
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಗಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು.
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ನಿಂದಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನನ್ನ ವೈಭವ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಂದಿಸುತ್ತಲೇ ಹೊರ ನಡೆದರು.