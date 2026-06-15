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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಖದರ್‌.. ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 15, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:34 PM IST
ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 266 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು.

Vaibhav Sooryavanshi Fight: ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 266 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು.

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ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಗುಣಶೇಖರ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ತಗುಲಿತು.  

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ಚೆಂಡು ಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ತಗುಲಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗುಣಶೇಖರ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಓಡಿದರು. ಮೊದಲ ರನ್ ಗಳಿಸಿ 2ನೇ ರನ್‌ಗೆ ಓಡುವಾಗ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಗುಣಶೇಖರ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ರನ್ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.   

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ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡಲು ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಓವರ್ ಆಡಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.   

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ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು.  

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ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಗಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು.  

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ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ನಿಂದಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು.  

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ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನನ್ನ ವೈಭವ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಂದಿಸುತ್ತಲೇ ಹೊರ ನಡೆದರು.

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