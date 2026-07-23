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6, 6, 6, 6; ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಸಿಕ್ಸ್‌, ಫೋರ್‌ ಸಮೇತ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 23, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:05 PM IST
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Vaibhav Sooryavanshi maiden international fifty: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  
 

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ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಕಳೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಏನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.     

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ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಟ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.   

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ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಫೋರ್‌ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಮೇತ 50 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು.   

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ಮೊದಲ T20I ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂದು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ 15 ವರ್ಷ 118 ದಿನಗಳು ತುಂಬಿವೆ.   

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ಅರ್ಧಶತಕದ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ರಿಚರ್ಡ್ ನ್ಗರಾವ (Richard Ngarava) ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಕೋರ್ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 68 ರನ್ ಆಗಿತ್ತು.   

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